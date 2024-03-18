Уряд вніс до Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ на 15 тисяч прикордонників

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Губська Христина / «Бабель»

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує збільшити на 15 тисяч чисельність прикордонників у Держприкордонній службі (ДПСУ).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він пояснив, що в ДПСУ необхідно збільшити резерви, щоб прикордонники в повоєнний період могли своїми силами взяти під контроль кордон і адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

Ще 13 березня Мельничук писав, що документ розширює штат ДПСУ до 75 тисяч людей, з яких 67 тисяч військовослужбовці, протягом одного року з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.