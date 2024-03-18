В Австралії Uber виплатить водіям таксі $178 мільйонів. Вони скаржилися на втрату прибутку після появи компанії на ринку

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Elliott Brown / Flickr

Сервіс пасажирських перевезень Uber виплатить австралійським водіям таксі $178 мільйонів — вони стверджували, що втратили значну частину свого прибутку після того, як компанія вийшла на місцевий ринок.

Про це пише Bloomberg.

Груповий позов у 2019 році подали 8 000 водіїв таксі. Вони звинуватили Uber у порушенні законів, які вимагають ліцензування таксі та орендованих автомобілів. Це пʼятий за величиною колективний позов в історії австралійського права, заявили юристи компанії Моріса Блекберна, яка тоді допомогла подати позов.

В Uber заявили, що ніколи не порушували закон свідомо, і додали, що з 2018 року запустили програму компенсації для австралійських водіїв таксі. Тепер представники Uber сподіваються, що «старі проблеми залишаться в минулому».

З моменту свого запуску в 2009 році Uber не раз стикалася з судовими позовами по всьому світу. Нещодавно компанія виграла схожий позов від 2 500 французьких таксистів — паризький суд вирішив, що Uber не порушувала закони про недобросовісну конкуренцію.