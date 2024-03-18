Самопроголошений окупаційний голова селища Димер отримав 9 років тюрми

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Самопроголошений голова Димерської територіальної громади, який «керував» селищем Димер (Вишгородський район) на Київщині під час російської окупації, отримав 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд визнав винним мешканця Київської області в колабораціонізмі та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні сили України в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК).

Окрім увʼязнення, вироком суду чоловіку заборонено 15 років обіймати посади в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування.

Прокурори в суді довели, що чоловік після окупації Димера добровільно погодився співпрацювати з росіянами і допомагав їм орієнтуватися на місцевості. На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення, перед яким засуджений оголосив себе головою громади. Він допомагав окупантам, займався пропагандою, відповідав за роздачу «гуманітарки» і здава росіянам ветеранів АТО.

Наразі засуджений перебуває під вартою. Затримала його Служба безпеки України в кінці вересня 2022 року.