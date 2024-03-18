Новим речником Повітряних сил ЗСУ став Ілля Євлаш

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Майор Ілля Євлаш став речником Повітряних сил ЗСУ. Раніше він був речником східного угруповання військ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

До цього Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Він очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ і пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».