The Atlantic: Росія може купувати в американських компаній детальні супутникові знімки для ракетних ударів по Україні

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Maxar Technologies

Ракетні удари в тилу України, ймовірно, завдаються за допомогою супутникових знімків американських компаній, які росія купує через посередників.

Про це пише The Atlantic з посиланням на українське військове джерело.

Українська сторона бачить закономірність — супутники роблять знімки місць в Україні на замовлення, їх купують, а через кілька днів або тижнів у сфотографоване місце прилітає крилата ракета. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки рівня пошкоджень.

Джерело каже, що кількість збігів, коли за фото слідують удари, занадто велика, щоб це було випадковістю.

Чіткі супутникові знімки таких компаній як Planet або Maxar можна купити через сайти-посередники. Обидві компанії надавали зображення українських обʼєктів, пізніше уражених російськими ракетами.

Самі ж компанії запевняють, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються постанови США, яка забороняє транзакції з росією від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Компанії кажуть, що надають зображення «відповідальним субʼєктам», таким як уряди або державні відомства.

Опитані The Atlantic експерти вважають, що Planet і Maxar не зацікавлені у співпраці з росією і мають хороші контракти з Міноборони США, проте вони навряд чи здатні дуже ретельно перевіряти замовників знімків — на це потрібен величезний ресурс. На сьогодні ж ситуація така, що знімки високої якості дуже легко замовити через посередників, заплативши малі гроші — від $1 000 до $1 200.