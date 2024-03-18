Ілон Маск оприлюднив вихідний код чат-бота Grok

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Американський мільярдер Ілон Маск оприлюднив вихідний код чат-бота зі штучним інтелектом Grok, який розробила його компанія xAI.

Про це повідомляє The New York Times.

Grok, змодельований за мотивами науково-фантастичного роману «Автостопом по Галактиці», є продуктом компанії xAI, яку Маск заснував минулого року.

Хоча xAI є незалежною від соцмережі X (Twitter) організацією, її технологію інтегрували в платформу і вона навчається на публікаціях користувачів. Споживачі преміум-підписки на X можуть ставити запитання Grok і отримувати відповіді.

«Ще потрібно попрацювати, але ця платформа вже є найпрозорішою та шукає правди (це не висока планка, якщо чесно)», — написав Маск у відповідь на коментар про алгоритм рекомендацій X з відкритим кодом.