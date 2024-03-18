Сили ППО знищили 17 ударних дронів у девʼяти областях

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Пресслужба Національної гвардії

У ніч на 18 березня російські окупанти запустили 22 ударних безпілотники Shahed з району Приморсько-Ахтарська в росії.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО знищили 17 безпілотників у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

До захисту неба залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Також росіяни атакували Україну пʼятьма зенітними керованими ракетами С-300 / С-400, які спрямували на Харківщину, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 ударили по Сумщині.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Ракетний удар по Харківщині окупанти спрямували на пожежну частину у прикордонні. Постраждав рятувальник. Пошкоджена будівля пожежної частини, вибиті вікна, двері, ворота, а ще пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі.

Telegram / ДСНС України

Медичну допомогу постраждалому з травмою руки надали на місці.