«Жодної легітимності у цієї імітації немає». Зеленський прокоментував псевдовибори в росії

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 17 березня прокоментував проведення «виборів» у росії.

За його словами, російський диктатор путін «просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно, і немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу».

«Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Усе, що росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості», — підкреслив Зеленський.

Український президент наголосив, що «жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може.

«Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі — саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність», — додав президент.

Після закриття виборчих дільниць Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) оголосив результати свого екзитполу, згідно з якими путін «перемагає» з 87% голосів.

На другому місці Микола Харитонов з Комуністичної партії (4,6%), на третьому — Владислав Даванков (4,2%) з партії «Нові люди», на четвертому — Леонід Слуцький з ЛДПР (3%). Інших кандидатів на виборах не було — зокрема, жодного опозиційного чи антивоєнного.

За даними Центральної виборчої комісії рф, після «опрацювання» близько 25% бюлетенів путін набирає 88% голосів, Харитонов — близько 4%, Даванков — 3,7%, Слуцький — майже 3%.

За даними російської ЦВК, явка на виборах становить понад 73%.