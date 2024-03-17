У Львові працівники ТЦК силою затримали волонтера. Уповноважений з прав людини втрутився в ситуацію

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У Львові працівники ТЦК силою затримали місцевого волонтера Кирила Тарана. Інформацію про інцидент, що стався в ніч проти 16 березня, разом з відео оприлюднила в соцмережі його дружина.

За її словами, представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до мінібуса. Повістки при цьому не вручали. Згодом чоловіка привезли до Шевченківського ТЦК. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям і тому, що не мав при собі медичних документів, які б це підтвердили.

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Дружина Кирила каже, що вранці вже був готовий наказ про відправлення чоловіка до військової частини на полігон у Рівне.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зреагував на інцидент і повідомив, що до ТЦК одразу ж направили представника у Львівській області Тараса Подвірного.

За його словами, з цього приводу відбулася нарада з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану.

Водночас начальник Львівського обласного ТЦК Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності.

«Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві. Звертаюся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян і проходження ними ВЛК», — резюмував Лубінець.