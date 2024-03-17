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Окупант, який захоплював Київщину, забрав собі українську дитину

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Російський десантник з 234 десантно-штурмового полку ЗС рф Віктор Філонов, який брав участь в окупації Криму та захопленні частини Київщини, забрав до себе українську дитину — семирічного Олега.

Це зʼясувало «Телебачення Торонто».

Віктор Філонов разом із дружиною, очільницею Регіонального штабу комітету сімей воїнів вітчизни, підконтрольного адміністрації путіна, Марією Філоновою «всиновили» українську дитину з Донбасу.

Віктор Філоном із семирічним Олегом.

Семирічний хлопчик перебував у дитячому будинку «Теремок» на окупованій частині Донеччини щонайменше з 2020 року. У 2022 році перед повномасштабним вторгнення росії в Україну хлопчика вивезли з Донецької області до дитбудинку в місті Великі Луки в Псковській області. У грудні 2023 року його забрали Філонови.

Віктор і Марія Філонови.

Окупант Віктор Філонов воює в Україні з перших днів широкомасштабного вторгнення в полку, військові якого вбивали мирних мешканців Київщини в березні 2022 року. У нього є спільне фото з Іллею Сабуровим, який фігурував у розслідуванні про розстріли на вулиці Яблунській у Бучі. Це може свідчити, що Філонов був на Київщині в складі того ж підрозділу, що і Сабуров.

Медалі Філонова свідчать, що чоловік брав участь не тільки в окупації Київщині, а й захопленні Криму та війні в Сирії. Його дружина це опосередковано підтвердила в одному з інтервʼю, коли казала, що Віктор «скрізь був і до цього», тобто до війни в Україні.

Сама Марія Філонова, зокрема, займається гуманітарною допомогою окупантам, їздить на окуповані українські території для «національно-патріотичного виховання» дітей. До того ж вона багато спілкується з російським дитячим обмудсменом Марією Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії.

Також журналісти «Телебачення Торонто» знайшли інформацію про життя чи смерть російських окупантів, які причетні до вбивств цивільних у Бучі. Понад рік тому The New York Times оприлюднило розслідування, у якому встановило особи відповідальних за навмисні вбивства мирних мешканців на вулиці Яблунській. Це були військові з 234 десантно-штурмового полку російської армії.

Загалом із переліку окупантів від The New York Times, причетних до вбивств цивільних у Бучі, загинули вже щонайменше шість. Ще шестеро причетні й до іншого злочину в Бучі, їм в Україні оголосили підозру — з них четверо вже загинули, один потрапив у полон на Харківщині.