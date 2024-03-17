Окупант, який захоплював Київщину, забрав собі українську дитину

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Російський десантник з 234 десантно-штурмового полку ЗС рф Віктор Філонов, який брав участь в окупації Криму та захопленні частини Київщини, забрав до себе українську дитину — семирічного Олега.

Це зʼясувало «Телебачення Торонто».

Віктор Філонов разом із дружиною, очільницею Регіонального штабу комітету сімей воїнів вітчизни, підконтрольного адміністрації путіна, Марією Філоновою «всиновили» українську дитину з Донбасу.

Віктор Філоном із семирічним Олегом.

Семирічний хлопчик перебував у дитячому будинку «Теремок» на окупованій частині Донеччини щонайменше з 2020 року. У 2022 році перед повномасштабним вторгнення росії в Україну хлопчика вивезли з Донецької області до дитбудинку в місті Великі Луки в Псковській області. У грудні 2023 року його забрали Філонови.

Віктор і Марія Філонови.

Окупант Віктор Філонов воює в Україні з перших днів широкомасштабного вторгнення в полку, військові якого вбивали мирних мешканців Київщини в березні 2022 року. У нього є спільне фото з Іллею Сабуровим, який фігурував у розслідуванні про розстріли на вулиці Яблунській у Бучі. Це може свідчити, що Філонов був на Київщині в складі того ж підрозділу, що і Сабуров.

Медалі Філонова свідчать, що чоловік брав участь не тільки в окупації Київщині, а й захопленні Криму та війні в Сирії. Його дружина це опосередковано підтвердила в одному з інтервʼю, коли казала, що Віктор «скрізь був і до цього», тобто до війни в Україні.

Сама Марія Філонова, зокрема, займається гуманітарною допомогою окупантам, їздить на окуповані українські території для «національно-патріотичного виховання» дітей. До того ж вона багато спілкується з російським дитячим обмудсменом Марією Львовою-Бєловою, яку підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії.

Також журналісти «Телебачення Торонто» знайшли інформацію про життя чи смерть російських окупантів, які причетні до вбивств цивільних у Бучі. Понад рік тому The New York Times оприлюднило розслідування, у якому встановило особи відповідальних за навмисні вбивства мирних мешканців на вулиці Яблунській. Це були військові з 234 десантно-штурмового полку російської армії.

Ілля Сабуров, псковський десантник, досі живий. Він веде свій YouTube-канал, куди під час повномасштабної війни викладав відео бойових дій. Досі воює в Україні, однак встиг побувати у відпустці. У соцмережах він називає докази свого перебування в Бучі «фейком».

Олександр Перевєрзєв, ще один фігурант розслідування про розстріли на вулиці Яблунській. Його батько в соцмережах підтвердив, що син був у Гостомелі. Перевєрзєв продовжив воювати, у російських медіа про нього пишуть як про «героя». Чи живий він досі — невідомо.

Євгеній Домрачов — його паспорт публікували в українських Telegram-каналах, зазначаючи, що він ліквідований. Цей паспорт дійсно існує в російських реєстрах.

Андрій Смєрнов, розвідник у 243 десантно-штурмовому полку. Має дружину, яка поділяє його погляди, зокрема, вона ходила на пропутінський мітинг святкувати окупацію Криму, зневажає казахів, які не підтримують війну. Їхнього собаку звати Вагнер. Подружжя подорожує, публікує фото з відпочинку.

Михайло Гурʼянов. Не зʼявився у військовій частині, його затримали у Пскові й засудили до року умовного терміну.

Загалом із переліку окупантів від The New York Times, причетних до вбивств цивільних у Бучі, загинули вже щонайменше шість. Ще шестеро причетні й до іншого злочину в Бучі, їм в Україні оголосили підозру — з них четверо вже загинули, один потрапив у полон на Харківщині.