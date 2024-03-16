Президент особисто привітав дефлімпійців, які вперше в історії України виграли загальнокомандний залік на зимових Іграх

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Президент Володимир Зеленський особисто привітав та нагородив дефлімпійців, які вперше в історії України виграли загальнокомандний залік на зимових Іграх.

За десять днів змагань у турецькому Ерзурумі збірна здобула рекордні для України 19 нагород: десять золотих, пʼять срібних і чотири бронзові. Цей результат дозволив команді вперше в історії завершити Дефлімпіаду на першому місці в медальному заліку. До трійки переможців також увійшли Китай (7 золотих +7 срібних +6 бронзових) і Австрія (6+1+3).