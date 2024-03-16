Президент особисто привітав дефлімпійців, які вперше в історії України виграли загальнокомандний залік на зимових Іграх
- Автор:
- Олександра Амру
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Президент Володимир Зеленський особисто привітав та нагородив дефлімпійців, які вперше в історії України виграли загальнокомандний залік на зимових Іграх.
За десять днів змагань у турецькому Ерзурумі збірна здобула рекордні для України 19 нагород: десять золотих, пʼять срібних і чотири бронзові. Цей результат дозволив команді вперше в історії завершити Дефлімпіаду на першому місці в медальному заліку. До трійки переможців також увійшли Китай (7 золотих +7 срібних +6 бронзових) і Австрія (6+1+3).
- Дефлімпійські ігри — головні змагання серед спортсменів з порушеннями слуху, що проходять з 1924 року. Дебютна зимова Дефлімпіада відбулася в 1949 році.
- Ювілейні 20-ті зимові Дефлімпійські ігри мали відбутися у 2023 році, але їх перенесли на 2024-й. Водночас офіційною назвою лишилася «Дефлімпіада-2023».
- Хоча у 2023 році Міжнародний дефлімпійський комітет (ICSD) і дозволив спортсменам з росії та Білорусі повернутися до змагань, участі в Іграх вони не брали, оскільки відмовилися дотримуватися правил допуску — серед іншого, була вимога підписати декларацію про непідтримку війни росії проти України.