Кораблі Китаю вперше увійшли в заборонені для них води Тайваню

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Тайвань заявив, що кораблі берегової охорони Китаю вперше увійшли в контрольовані владою острова води, захід у які їм заборонений. Про це повідомляє тайванське інформагентство CNA.

Інцидент стався поблизу острова Кінмень, контрольованого Тайбеєм, де минулого місяця під час втечі від тайванської берегової охорони перевернувся китайський рибальський човен і загинули двоє рибалок-громадян КНР. Після того берегова охорона Китаю почала діяти значно агресивніше.

Кінмень є одним із майже десятка островів, що перебувають під контролем Тайваню. Він розташований менше ніж за 10 кілометрів від материкового Китаю та за понад 300 кілометрів від Тайваню, підтримує тісну взаємодію з Китаєм, а більшість його населення культурно і ментально асоціюють себе з китайцями.

Адміністрація берегової охорони Тайваню 15 березня близько 15:00 виявила чотири патрульні кораблі Китаю, які ввійшли в заборонені для китайських суден води біля острова Кінмень.

Тайванські кораблі супроводжували китайські судна і транслювали їм попередження про входження в заборонені води та сигнали з вимогою негайно залишити їх, доки китайці не відійшли.

У береговій охороні Тайваню заявили, що патрульні судна Китаю перебували на відстані близько трьох морських миль (менше 6 кілометрів) на південь від Кінменя.

Китайська сторона заявила про законне патрулювання кораблів берегової охорони КНР біля Кінменя «з метою захисту порядку у водах навколо острова».

Речник управління уряду Китаю з питань Тайваню Чень Біньхуа, якого цитує Xinhua, заявив: «Від моменту смертельного інциденту з рибальським човном у лютому влада Тайваню ігнорує звернення родин жертв і намагається ухилитися від своїх зобовʼязань перед ними під приводом внутрішнього розслідування».

За його словами, материк «не потерпить дій, які нехтують безпекою материкових рибалок і зачіпають почуття людей з обох сторін», і закликав владу Тайваню якнайшвидше врегулювати з ними всі питання.

«Материк залишає за собою право вживати подальших дій, а відповідальність за всі наслідки нестиме тайванське керівництво», — зазначив речник.