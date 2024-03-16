Єврокомісія готова поступитися фермерам, щоб припинити протести

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European Parliament / Flickr

Європейська Комісія готова внести чимало змін до законодавства, щоб послабити тиск на аграріїв і таким чином задовольнити вимоги протестних акцій, які останніми місяцями охопили низку країн.

Президентка Урсула фон дер Ляєн каже, що йдеться про скасування деяких штрафів і приписів, які стосуються боротьби з кліматичними змінами та регулюють надання аграріям субсидій. Якщо зміни затвердять країни-члени ЄС, то фермерам буде простіше отримати допомогу без необхідності дотримуватися жорстких регулятивних актів.

Також будуть послаблені екологічні норми щодо сівозміни, захисту ґрунтового покриву і способів обробки ґрунту.

Водночас дрібних фермерів, які дуже активні в протестному русі, звільнять від певного контролю і штрафів.

Зустріч міністрів сільського господарства країн Євросоюзу для обговорення цих змін має відбутися у Брюсселі 26 березня.