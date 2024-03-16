Фінляндія впʼятеро наростила виробництво боєприпасів. Причиною цьому стала війна в Україні

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У грудні 2023 року Міністерство оборони Фінляндії виділило майже €24 мільйони на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів — стимулом стало російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомив фінський суспільний мовник Yle.

Спеціальний експерт Міністерства оборони Фінляндії Франс Пелтонен зазначив, що проти довоєнного часу вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло вп’ятеро. За його словами, ухвалені зараз рішення про фінансування ЄС і держави подвоїть поточний рівень.

У виданні зазначили, що якщо інвестиції будуть реалізовані, у Фінляндії вироблятимуть вдесятеро більше боєприпасів, аніж до початку війни в Україні, що допоможе підтримувати Україну та надавати їй зброю.

Фінляндія також вирішила брати участь в Артилерійській коаліції та Коаліції розмінування, що діють в межах Контактної групи з питань оборони України.