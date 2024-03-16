Суд відтермінував кримінальний процес над Трампом до середини квітня

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The White House

Кримінальний процес у справі колишнього президента США Дональда Трампа за звинуваченнями у фінансових махінаціях під час виплат порноакторці Стормі Деніелс розпочнеться не раніше ніж у квітні. Трамп отримав тридцятиденну відстрочку через пізнє розкриття доказів, повідомляє ВВС.

Суддя Нью-Йорка Хуан Мануель Мерчан погодився на відстрочку і призначив на 25 березня слухання, щоб вирішити, чи слід застосувати санкції до прокурорів, чи припинити справу після того, як адвокати Трампа поскаржилися, що лише нещодавно вони почали отримувати понад 100 тисяч сторінок документів попереднього федерального розслідування у справі.

Рішення судді відкласти перший в історії кримінальний процес над колишнім президентом США розглядають як перемогу Трампа, який намагався уповільнити розгляд справи на тлі підготовки до президентських виборів, що пройдуть у США в листопаді 2024 року.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Ця справа, розгляд якої мав розпочатися 25 березня, стала першою з чотирьох за кримінальними обвинуваченнями, висунутих проти Трампа минулого року. Жодна з інших трьох справ (про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія в 2020 році)не має чітких дат судового розгляду.

Трамп відкидає всі звинувачення на свою адресу та називає їх політичними.