Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року. Що вона передбачає

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Катерина Бандус / «Бабель»

Кабмін схвалив програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.

Програма спрямована на створення умов для подолання наслідків русифікації та популяризацію української мови у світі.

На засіданні уряду уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив, що державна програма передбачена мовним законом.

Обсяг фінансування програми становить понад 7,7 мільярда гривень на 7 років.

До 2030 року 100% держслужбовців і посадовців мають володіти державною мовою відповідно до вимог українського правопису та інших стандартів, надавати нею публічні послуги й здійснювати публічні комунікації.

Також українська — мова комунікацій, ведення документації та споживання інформації. Для цього створюватимуть додаткові умови для опанування державної мови працівниками бізнес-сфери, а також запровадять чіткі державні стандарти, зокрема української професійної термінології.

Українська має стати основною мовою спілкування в побуті. Для цього необхідно задовольнити приватні культурні потреби україномовним якісним культурним продуктом. Реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80% українців у родині та побуті розмовляли українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитись з 55 до 85%.

Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в лютому, більшість українців виступають за повне усунення російської мови з офіційного спілкування.