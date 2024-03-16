Уряд схвалив програму розвитку української мови до 2030 року. Що вона передбачає
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Катерина Бандус / «Бабель»
Кабмін схвалив програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.
Програма спрямована на створення умов для подолання наслідків русифікації та популяризацію української мови у світі.
На засіданні уряду уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив, що державна програма передбачена мовним законом.
Обсяг фінансування програми становить понад 7,7 мільярда гривень на 7 років.
До 2030 року 100% держслужбовців і посадовців мають володіти державною мовою відповідно до вимог українського правопису та інших стандартів, надавати нею публічні послуги й здійснювати публічні комунікації.
Також українська — мова комунікацій, ведення документації та споживання інформації. Для цього створюватимуть додаткові умови для опанування державної мови працівниками бізнес-сфери, а також запровадять чіткі державні стандарти, зокрема української професійної термінології.
Українська має стати основною мовою спілкування в побуті. Для цього необхідно задовольнити приватні культурні потреби україномовним якісним культурним продуктом. Реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80% українців у родині та побуті розмовляли українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитись з 55 до 85%.
Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в лютому, більшість українців виступають за повне усунення російської мови з офіційного спілкування.