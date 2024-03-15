Львівські хірурги вперше самостійно видалили матку й придатки із застосуванням робота Da Vinci

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Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

Хірурги лікарні Святого Пантелеймона у Львові вперше самостійно видалили матку та придатки за допомогою робота-хірурга Da Vinci.

Про це повідомило Перше медичне обʼєднання Львова.

Пацієнткою була 57-річна жінка — упродовж місяця вона відчувала болі внизу живота. У неї виявили кисту яйника, а ще — підвищені онкомакери. Це специфічні антигени, які показують можливість розвитку онкохвороби.

Екстрипація матки разом із придатками вважається найоб’ємнішою операцією в хірургічній гінекології. Тому для зниження ризиків під час операції медики використали Da Vinci. Таку ж роботизовану операцію хірурги лікарні вже виконували разом з іноземними колегами у 2021 році, але цього разу провели самостійно.

Операція з використанням робота-хірурга показує 3D-візуалізацію всіх органів і структур, мінімізує крововтрату і ризик післяопераційних ускладнень. А ще це найменш травматичний методом хірургічної допомоги. Пацієнти швидше відновлюються і повертаються до звичного життя, тому вже на другу добу після операції пацієнтка без жодних скарг поїхала додому.

За останні три роки медики лікарні Святого Пантелеймона провели 89 роботичних втручань.