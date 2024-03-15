В Україні створять ще два індустріальні парки. Будуть інвестиції і нові робочі місця

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В Україні створять два нові індустріальні парки, один з яких розташовують на Рівненщині, а інший — на Львівщині.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

У Рівненській області буде індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікується, що це створить 1 400 нових робочих місць. Туди інвестують понад 1 мільярд гривень.

У другого індустріального парку у Львіській області теж буде спеціалізація з переробної промисловості з акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції очікуються сумою у понад 2 мільярди гривень. Там створять дві тисячі робочих місць.

«За останні пів року бачимо прогрес у створенні нових індустріальних парків. Для їх розвитку цього року в бюджеті закладено 1 млрд грн», — додав Шмигаль.