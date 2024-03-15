Вбивство українки в Німеччині. Поліція знайшла живою дитину померлої

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У Німеччині поліція знайшла живим немовля померлої 27-річної українки — її тіло напередодні знайшли поблизу міста Гоккенгайм. Зараз поліція розслідує версію про вбивство матері дитини, адже, за попередніми даними, її смерть мала ознаки насильницької.

Про це повідомило Головне управління поліції міста Мангейм.

Поліція повідомила, що ввечері 13 березня в районі Рейн-Неккар заарештували двох людей віком 43 і 44 роки. Їх підозрюють у вбивстві 27-річної українки. Під час їхнього арешту знайшли й дитину — дівчинку пʼяти тижнів від народження. ДНК-експертиза показала, що це донька померлої. Немовля доправили до лікарні — нею опікується служба в справах молоді.

Підозрюваних 14 березня відправили під варту. Поліція продовжу шукати 51-річну матір померлої українки.

Що передувало

7 березня 2024 року німецькі правоохоронці знайшли тіло мертвої жінки на греблі річки Рейн біля міста Гоккенгайм, її вважали зниклою безвісти. Пізніше поліція встановила, що це 27-річна українка — у той час жінка подорожувала Німеччиною з матірʼю і своєю пʼятитижневою донькою. Вони разом жили в притулку для біженців у Рейн-Неккарі.

Мати і немовля загиблої зникли. Згодом, 15 березня, дитину знайшли неушкодженою і заарештували двох підозрюваних у вбивстві 27-річної українки.

Матір загиблої, 51-річну Марину Стеценко, вважають головним свідком у справі. Її досі шукають. Розслідування справи триває.