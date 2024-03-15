Телескоп «Хаббл» показав барвисту туманність у формі бульбашки

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ESA / Hubble / NASA

Телескоп Hubble показав космічну бульбашку, що плаває на каламутному небесному тлі. Це туманність Колдуелл 11.

Про це пише NASA.

Туманність ще відома як NGC 7635 простягається на 6 світлових років у поперечнику та розташована на відстані приблизно 7 тисяч світлових років від Землі.

Усередині цієї бульбашки лежить зірка масою 15 сонячних — вона стала творцем кулі, що світиться навколо неї.

ESA / Hubble / NASA

Бульбашку Колдуелла 11 це фактично безперервна відступаюча ударна хвилю, що виходить від цієї зірки. Зоряний вітер зірки досягає мільйонів кілометрів на годину, переносячи частинки з поверхні зірки та допомагаючи просунути «ударну хвилю» назовні. У результаті виходить щось на зразок планетарної туманності.