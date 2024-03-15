Телескоп «Хаббл» показав барвисту туманність у формі бульбашки
- Автор:
- Ліза Бровко
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ESA / Hubble / NASA
Телескоп Hubble показав космічну бульбашку, що плаває на каламутному небесному тлі. Це туманність Колдуелл 11.
Про це пише NASA.
Туманність ще відома як NGC 7635 простягається на 6 світлових років у поперечнику та розташована на відстані приблизно 7 тисяч світлових років від Землі.
Усередині цієї бульбашки лежить зірка масою 15 сонячних — вона стала творцем кулі, що світиться навколо неї.
Бульбашку Колдуелла 11 це фактично безперервна відступаюча ударна хвилю, що виходить від цієї зірки. Зоряний вітер зірки досягає мільйонів кілометрів на годину, переносячи частинки з поверхні зірки та допомагаючи просунути «ударну хвилю» назовні. У результаті виходить щось на зразок планетарної туманності.