В Одесі від ракетного удару загинули фельдшер і рятувальник. Є інші постраждалі

Новини

Одеса приблизно об 11:00 була атакована російськими ракетами.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що загинули та постраждали медики й рятувальники, які прибули першими на місце влучання ракети.

Станом на 12:41 відомо про одного загиблого фельдшера та одного загиблого рятувальника. Є і інші постраждалі та поранені, їх кількість уточнюється. Частина поранених у важкому стані.

О 13:22 Держслужба з надзвичайних ситуація підтвердила загибель рятувальника. Загалом поранені 20 людей, з яких пʼять рятувальників. Першим ударом ракети була пошкоджена цивільна інфраструктура. На місце прибули рятувальники і медики. Вже по них поцілила друга ракета.

Зруйновані або пошкоджені 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід та два пожежно-рятувальних автомобілі. Наразі на місці гасять пожежі.