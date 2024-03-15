В Одесі від ракетного удару загинули фельдшер і рятувальник. Є інші постраждалі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Одеса приблизно об 11:00 була атакована російськими ракетами.
Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що загинули та постраждали медики й рятувальники, які прибули першими на місце влучання ракети.
Станом на 12:41 відомо про одного загиблого фельдшера та одного загиблого рятувальника. Є і інші постраждалі та поранені, їх кількість уточнюється. Частина поранених у важкому стані.
О 13:22 Держслужба з надзвичайних ситуація підтвердила загибель рятувальника. Загалом поранені 20 людей, з яких пʼять рятувальників. Першим ударом ракети була пошкоджена цивільна інфраструктура. На місце прибули рятувальники і медики. Вже по них поцілила друга ракета.
Зруйновані або пошкоджені 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід та два пожежно-рятувальних автомобілі. Наразі на місці гасять пожежі.
- Повітряні сили ЗСУ об 11:04 повідомили, що в бік Одеси летить російська ракета. Через 13 хвилин ПС повідомили про загрозу балістики для південних областей та закликали не ігнорувати тривогу. У цей час в місті пролунали вибухи.