У росії та на окупованих територіях України почалися вибори президента рф. Вони триватимуть три дні

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У росії та на окупованих територіях України почалися вибори президента рф, які триватимуть три дні — з 15 по 17 березня включно. Основним днем голосування вважається неділя, 17 березня.

На виборах зареєстровані чотири кандидати: путін, Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії росії (ЛДПР), Микола Харитонов із Компартії рф і Владислав Даванков з партії «Нові люди». Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала.

Міжнародних спостерігачів від західних країн на виборах не буде. Прозорість виборів, як і всіх попередніх, під великим питанням. У суперників чинного лідера рф шансів на перемогу немає. Фактично вони є технічними кандидатами. Очікується, що 71-річний путін, який править росією вже 24 роки, знову залишиться при владі ще на шість років — до 2030-го.

Соратники померлого опозиціонера Олексія Навального закликають росіян прийти на виборчі дільниці 17 березня о 12:00 і висловити протест проти політики путіна. Прокуратура Москви вже застерегла від участі в акціях.

Українська влада закликає українців, які проживають в окупації або вимушено перебувають у росії, не брати участі у псевдовиборах.