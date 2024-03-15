ППО України вночі збила 27 дронів Shahed. Вісім ракет перехопити не вдалося

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Протиповітряна оборона України в ніч проти 15 березня збила всі 27 дронів-камікадзе Shahed 136/131, які запустили росіяни. Також вони вдарили сімома ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та однією керованою авіаракетою Х-59 по Полтавщині. Ракети перехопити не вдалося.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Shahed збили в межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

Тільки на Київщині на підступах до столиці знищили півтора десятка дронів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У Вінницькій області пізно ввечері 14 березня ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що на місці загинула одна людина, а ще двох вдалося врятувати.

Окрім цього, у Тульчинській громаді (Вінничина) через падіння уламків БпЛА пошкоджений ще один житловий будинок. Двоє людей дістали травми та госпіталізовані до лікарні.