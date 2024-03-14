Україна відновить перевезення контейнерів Чорним морем

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Міністерство інфраструктури прогнозує, що Україна зможе поновити поромні та контейнерні перевезення через свої морські порти за два-три тижні.

Про це повідомив заступник міністра Юрій Васьков.

«Усі контейнерні термінали, а в нас їх працюючих пʼять, готові обробляти контейнерні судна. Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції, але контейнери для них — це пріоритет, і вони ведуть перемовини з потенційними судновласниками, з контейнерними лініями. Сподіваюся, що протягом двох-трьох тижнів отримаємо перші заходження», — розповів Васьков.

Протягом двох тижнів планують відновити автомобільне поромне сполучення, а протягом двох місяців — залізничні поромні перевезення.

З минулого тижня український морський коридор почав працювати цілодобово, сказав Васьков. На його думку, обсяги перевезення коридором можуть зрости ще щонайменше на 20%. Але найважливіше — поновити контейнерні та поромні перевезення.

Васьков нагадав, що в лютому коридор вийшов на рекордний обсяг експорту та імпорту — 8 млн тонн, з яких 60—65% припало на агропродукцію, тоді як решта — руда, метали, імпорт добрив.

Загалом від початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден, що перевезли вже майже 31 млн тонн.

«Майже досягли рівня «зернового коридору», але за значно менший період часу», — підсумував Васьков.