У ЄС схвалили жорсткіші правила торгівлі зброєю

Новини

Scott Olson / Getty Images

Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої згоди щодо оновлених правил імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Нові правила включають удосконалену систему відстеження зброї. Законопроєкт має закрити лазівки для нелегальної торгівлі зброєю та завадити її розповсюдженню серед цивільних. Водночас правила не перешкоджають торгівлі та передачам зброї, що використовується в законних цілях.

Законопроєкт передбачає належну реєстрацію вогнепальної зброї, визначає роль органів ліцензування та має покращити співпрацю між правоохоронними органами (зокрема й митними) та органами ліцензування. Законопроєкт також спрямований на систематизацію збору даних про міжнародне переміщення вогнепальної зброї, зокрема й конфіскованої.

Обмеження не стосуватимуться військової чи поліцейської зброї. Очікується, що всі країни-члени ЄС повинні будуть запровадити ці обмеження протягом чотирьох років від набуття чинності — тобто до 2028 року.