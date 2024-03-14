Данія для гендерного балансу планує призивати жінок на строкову службу

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Данія планує призивати жінок на строкову службу, а ще збільшити її тривалість з 4 до 11 місяців для обох статей. Відповідний законопроєкт хочуть ухвалити до кінця 2025 року.

Про це заявила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає Associated Press.

Фредеріксен зазначила, що призов жінок на військову службу збільшить кількість особового складу у Збройних силах Данії, посилить гендерну рівність й осучаснить систему оборони країни. Вона наголосила, що Данія не готується до війни, а «переозброюється, щоб її уникнути».

Зараз жінки Данії можуть добровільно вступати в Збройні сили, але не підлягають обовʼязковому призову.

Торік близько 4 700 данців проходили військову службу, чверть із них були жінки. За допомогою нового законопроєкту уряд країни сподівається збільшити кількість призовників щонайменше до 5 000 на рік. Очікують, що законопроєкт набуде чинності в 2026 році.

За планом перші пʼять місяців служби призовник проходитиме базову підготовку, а останні шість місяців — оперативну службу разом із додатковою підготовкою.