Берлінську техносцену визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО

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Берлінську клубну сцену внесли до списку німецької нематеріальної культурної спадщини. Це відкриє клубам і організаціям доступ до державної підтримки й субсидій.

В ЮНЕСКО кажуть, що техно мало значний вплив на німецьку столицю, зокрема на «формування значної частини Берліну в 1980-х».

«Клубна комісія Берліна» (Clubcommission Berlin), що обʼєднує понад 200 клубів та організаторів, назвала рішення «важливою віхою для берлінських технопродюсерів, артистів, клубних операторів та організаторів подій».

«Статус обʼєкта НКС підвищує обізнаність про те, що техно вже давно вийшло зі своєї ніші та стало самостійною культурною формою. Громадськість усвідомлює потребу захищати та зберігати цю культуру, щоб продовжувати отримувати від неї користь у майбутньому», — зазначає організація Rave The Planet, яка у 2021 році однією з перших почала просувати визнання техносцени обʼєктом нематеріальної культурної спадщини.

Також внесення до списку НКС допоможе учасникам культурної сцени простіше отримувати доступ до локацій, а клубам — полегшить відкриття й утримання приміщень.

Крім того, у питаннях шумоізоляції, пожежної безпеки та захисту памʼятки ЮНЕСКО рішення частіше ухвалюють на користь культурних обʼєктів.

Ще у 2021 році Бундестаг надав клубам і концертним майданчикам статус «культурних інституцій», чим прирівняв їх до музеїв і театрів.