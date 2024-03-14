Financial Times: США на тлі атак в Червоному морі провели секретні переговори з Іраном

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США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.

Про це пише Financial Times із посиланням на неназваних американських та іранських офіційних осіб.

За даними видання, непрямі переговори відбулися в Омані в січні. Американську делегацію очолювали радник Білого дому з питань Близького Сходу Бретт Макгерк і посол Білого дому в Ірані Абрам Пейлі, а ісламську республіку представляв заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. Сторони спілкувалися через офіційних осіб Оману, а не безпосередньо.

Другий раунд переговорів планували на лютий, але його відклали, бо США зосередилися на укладанні угоди між Ізраїлем і ХАМАС про припинення війни в секторі Гази й звільнення ізраїльських заручників.

Представник держдепартаменту США заявив, що Вашингтон має багато каналів, щоб передавати повідомлення Ірану.

Останні відомі переговори між США й Іраном теж були «непрямими» — це відбулось у травні минулого року.

Що відбувається у Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. 19 лютого 2024 року Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна.