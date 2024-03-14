Науковці встановили, який білок відповідає за реакцію людей на холод

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Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature Neuroscience, підтвердило, що у виявленні холоду людиною та іншими ссавцями головним гравцем є білок GluK2. Досліди проводили над мишами.

Білок GluK2 міститься в мозку, традиційно вважається, що він відіграє важливу роль у навчанні та пам’яті. Тепер учені дізналися, що він також відповідає за реакцію на холод.

Люди сприймають дотик, біль і температуру завдяки системі нервів по всьому тілу. Дослідники ще раніше виявили шкірні рецептори, які відчувають гарячі та теплі подразники, тоді як пошуки рецепторів холоду тривали.

Учені зʼясували: існує рецептор холоду і ментолу TRPM8 (за що отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2021 році). Однак не було сумнівів, що TRPM8 не єдиний з тих, що відповідають за реакцію на холод.

У мишей не було рецепторів TRPM8, проте вони все ж відчували холод. Дослідники створили мишей без TRPM8, GluK2 або обох, яких помістили на платформи з комфортною і прохолодною температурами. Миші без обох рецепторів показали значно знижену чутливість до холоду. Миші, у яких відсутній лише рецептор GluK2, проводили на теплій стороні такий самий відсоток часу, як і миші тільки з TRPM8.

Дослідники припускають, що сигнали від TRPM8 і GluK2 можуть якимось чином поєднуватися — у спинному чи головному мозку або в обох, щоб впливати на вибір миші.

До цього дослідження «залишалося незрозумілим, як відчувається холод, що супроводжується болем», зазначив молекулярний біолог Ацуші Кухара з Університету Конан, який не брав участь у дослідженні. На його думку, виявилення нових функцій GluK2 може принести користь розробникам, які створюють ліки для людей з підвищеною чутливістю до низьких температур.