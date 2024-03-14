Польща хоче відкликати понад 50 послів із різних країн

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МЗС Польщі

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 13 березня відкликав понад 50 польських послів у різних країнах і скасував призначення кількох нових.

Про це повідомила пресслужба польського МЗС.

Запропоновані зміни схвалив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск. У МЗС пояснили, що зміна послів необхідна, аби «професійніше вирішувати складні виклики, що стоять перед зовнішньою політикою Польщі».

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо президент Польщі Анджей Дуда не погодиться на призначення нових послів, то їхні обов’язки виконуватимуть тимчасово повірені у справах Польщі в конкретних країнах.

Президент Дуда, відповідаючи на запитання журналістів про відкликання послів, заявив, що жоден польський посол не може бути відкликаний або призначений без його підпису, і додав, що «його рішення має в цьому ключове значення». Відповідно до польського законодавства, послів призначає і звільняє президент Польщі за поданням голови МЗС, яке погоджує премʼєр-міністр.

Голова Кабінету президента Польщі Марчин Масталарек каже, що Дуда не погодиться на масове відкликання або звільнення послів без конкретних причин чи підстав.