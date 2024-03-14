З окупованих територій повернули ще трьох дітей

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Команді Save Ukraine вдалося повернути з окупованої росією території України ще трьох дітей та їхню матір.

Про це повідомив очільник організації Микола Кулеба.

Окупаційна влада змушувала матір Вікторію оформити документи та віддати дітей до російської школи. Через тиск і переслідування родина майже не виходила з дому. Однак дітей все одно записали до школи.

У школі дітям дали «завдання від путіна» — програму домашніх завдань у російських підручниках, і змусили говорити російською. За суржик дітей називали хохлами й телефонували матері із запитанням, чи «працює вона над їхньою російською». За поведінкою дітей стежив озброєний військовий, на територію школи батьків не пускали.

За будь-яку непокору окупантам Вікторії погрожували, що в неї заберуть дітей. Росіяни запускали ці чутки містом, щоб тримати батьків у страху.

Команда Save Ukraine змогла звʼязатися з Вікторією і запропонувала допомогу. Тоді почалася операція з порятунку сімʼї з окупації.