На Сумщині через обстріл зникли теле- і радіосигнали

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Mario Caruso / Unsplash

Росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних обʼєктах Сумської області. Через це тимчасово не працюють передавачі телерадіомовлення в Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Через пошкодження частина території області зараз не може приймати українські теле- і радіосигнали. Також можливі перебої з мобільним звʼязком.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх наголошує, що росіяни ведуть інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Наслідки ударів аналізують, ситуацію виправляють.

Зранку Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракети в напрямку Шостки й Охтирки, що на Сумщині.