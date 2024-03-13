У ЄС погодили виділення €5 мільярдів на збройну підтримку України у 2024 році

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European Parliament / Flickr

Посли ЄС погодилися поповнити на €5 мільярдів Європейський фонд миру, кошти з якого йдуть на зброю для України.

Про це повідомили у Раді ЄС.

Європейський фонд миру створили в березні 2023 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових і оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, які не входять до ЄС.

У січні цього року Bloomberg повідомляв, що Європейська служба зовнішніх справ створила документ із пропозицією до держав ЄС реформувати Європейський фонд миру.

У рамках механізму фінансування цього фонду країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони передають Україні.

Європейське зовнішньополітичне відомство тоді запропонувало, зокрема, зафіксувати ставки відшкодування за надсилання зброї і надати більші бонуси для спільних ініціатив між європейською та українською промисловістю. Компенсації за передачу зброї із запасів і нових закупівель поступово скасовуватимуть, ішлося в документі пропозиції.

Також очікується, що фонд матиме два основні «європейських стовпи»: надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість, а також продовження навчання й оснащення українських військ.

Інструмент доповнюватиме будь-яку двосторонню допомогу Україні від країн-членів.

Зовнішньополітичне відомство передбачає, що фонд слугуватиме задоволенню найнагальніших потреб України в артилерії, боєприпасах, безпілотниках і ППО, а також у нелетальних елементах, зокрема в засобах для розмінування, військовій медичній підтримці та кібернетичних засобах.