Естонія запропонувала план фінансування України на €120 мільярдів

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Естонія, яка виступає за арешт заморожених російських активів, запропонувала план фінансування для України на €120 мільярдів. Запозичення на фінансових ринках або взяття з національних бюджетів є найкращим способом для досягнення цієї мети, вважає постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм, передає Erucativ.

«Виділення €120 мільярдів на рік на військову допомогу Україні — це приблизна цифра, якої має вистачити Україні для перемоги у війні», — зазначив він.

Салм припустив, частину цієї суми можна виділити з єврооблігацій, а Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків — у такому випадку країни-члени ЄС виступали б гарантами.

Протягом останніх місяців естонські політики заявляли, що західним союзникам України потрібно інвестувати 0,25% ВВП для військової допомоги, керуючись стратегією, яку розробило оборонне відомство Естонії.

«Якби 50 із гаком країн, що входять до коаліції «Рамштайн», яка надає військову підтримку Україні, витрачали такий відсоток, це становило б понад €120 мільярдів на рік. Із цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе навʼязати росії опір», — розповів постійний секретар Міноборони Естонії.

Салм наголосив: навіть якщо ці кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, потрібен майже рік, щоб забезпечити поставки Україні на потрібному рівні.

«Буде потрібно ще (приблизно девʼять місяців), щоб поставки досягли рівня, необхідного для того, аби Україна змогла переконливо вийти на цей рівень виснаження», — акцентував він.