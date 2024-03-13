В ЮНЕСКО підрахували збитки, яких війна завдала науковій інфраструктурі України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російське повномасштабне вторгнення зруйнувало або пошкодило 1 443 будівлі наукових установ України. Відновлення державної наукової інфраструктури коштуватиме $1,26 мільярда, зокрема $980,5 мільйона для університетів.
Про це йдеться у звіті установи ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
Також пошкоджені понад 750 одиниць наукового та технічного обладнання. Вартість відновлення становить $45,9 мільйона.
У лютому очільниця бюро ЮНЕСКО в Україні Кʼяра Бардескі повідомила, що за два роки ЮНЕСКО вклала в Україну $66 мільйонів. Найбільшу допомогу надала Японія — $25 мільйонів.