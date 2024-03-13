Disney презентувала перший трейлер серіалу про кутюрʼє Карла Лагерфельда

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Mike Marsland / WireImage

Студія Disney показала перший тизер-трейлер шестисерійного серіалу Becoming Karl Largefeld («Стати Карлом Лагерфельдом»). Усі серії вийдуть на стримінговій платформі Disney+ 7 липня.

Сюжет серіалу будується на однойменній біографії модельєра письменниці Рафаель Бакке. Події серіалу розгортаються у 1972 році та розповідають про прагнення Лагерфельда стати наступником дому моди Chanel.

У серіалі також продемонструють суперництво модельєра з П’єром Берже, одним із засновників Saint Laurent і другом Іва Сен-Лорана, і розкажуть про стосунки Карла з його партнером Жаком де Башером.

Роль Лагерфельда зіграв німецький актор Даніель Брюль («Безславні виродки», «На західному фронті без змін»). У фільмі також знялись Алекс Лутц («Вихор») у ролі співзасновника Yves Saint Laurent П’єра Берже, Аньєс Жауї («На чужий смак») у ролі засновниці дому моди Chloé Габі Агьон, дизайнерка Жанна Дамаш у ролі Паломи Пікассо, співачка Клер Лаффут у ролі Лулу де Ла Фалез, Сунньї Меллес («Трикутник смутку») у ролі Марлен Дітріх, Пол Спера («У прямому ефірі») у ролі Енді Воргола і Ліза Крейцер («З плином часу») у ролі матері Лагерфельда.