Пентагон: Китай значно випереджає США і росію у створенні гіперзвукової зброї

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Китай значно випереджає США і росію у створенні та розвитку гіперзвукової зброї.

Про це 12 березня на слуханнях у Конгресі США розповів один з керівників розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), передають «Радіо Свобода» і «Голос Америки».

За оцінками розвідки DIA, Китай має найбільший арсенал гіперзвукової зброї, що здатна нести ядерні заряди. Найефективнішою розвідка вважає ракету DF-17 (Dongfeng-17), прийняту на озброєння у 2020 році. Вона здатна вражати цілі на відстані до 1 600—1 800 кілометрів і набирає швидкість від 8 до 10 Махів.

Також КНР має ракети, здатні облетіти земну кулю, що було продемонстровано на випробуваннях у 2021 році.

Загалом Китай з 2014 року активно випробовує міжконтинентальні ракети з гіперзвуковими бойовими блоками та працює над гіперзвуковими двигунами.

Щодо росії, за оцінками DIA, вона має три типи гіперзвукової зброї. Нею рф вже била по Україні. Типи ракет представник розвідки не назвав, але вочевидь серед них ракети «Калібр» і «Циркон».

Програма гіперзвукової зброї США, в рамках якої розробляють ракети наземного, повітряного та морського базування, відстає від китайської та російської. У Пентагоні це визнають. При цьому США не планують оснащувати гіперзвукові ракети ядерними боєголовками, вважаючи, що американського ядерного арсеналу достатньо, аби стримати потенційного агресора.