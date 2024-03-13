Politico: Шольц, Макрон і Туск зустрінуться для залагодження розбіжностей щодо України

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Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю приїде в Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони хочуть зменшити напруженість навколо України.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск приєднається до зустрічі трішки пізніше. Ця зустріч стане першою у форматі «Веймарський трикутник», що має стати методом зміцнення європейської безпеки.

Зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі має продемонструвати єдність країн після напруженого періоду, коли німецька і французька сторони сперечалися щодо війни в Україні.

Напруга зросла наприкінці лютого, коли Емманюель Макрон відмовився виключити можливість відправки західних військ в Україну, тоді як Олаф Шольц виключив це.

У Politico зазначають, що кілька днів потому французький президент, схоже, прямо заявив німецькому канцлеру, що «Європа явно зіткнулася з моментом, коли потрібно не бути боягузами».

Тим часом німецькі чиновники скаржаться в приватному порядку, що хоч Макрон жорстко висловлювався щодо вторгнення росії в Україну, його країна не надала такої військової підтримки, як Німеччина.

Кільський інститут світової економіки в Німеччині показує, що Франція надала €640 мільйонів військової допомоги, тоді як німецька допомога сягає €17,7 мільярда (вже надана й обіцяна).

Водночас французи заперечують ці цифри й кажуть, що надають справді важливу зброю.

«Франція обрала оперативну ефективність своєї військової допомоги Україні: обіцяйте те, що ми можемо надати, виконайте те, що ми можемо пообіцяти», — написав днями міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Що передувало

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі 26 лютого заявив, що не виключає можливої відправки сухопутних військ в Україну для її підтримки у війні з росією.

«Сьогодні немає консенсусу щодо відправки сухопутних військ, але виключати нічого не можна. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб росія не перемогла», — сказав тоді Макрон.

Президент відмовився уточнювати, які країни допускають можливість відправити війська, але зазначив, що важливо зберігати деяку «стратегічну двозначність». Його заява спровокувала низку запитань до лідерів країн НАТО з боку журналістів. Після цього союзники по НАТО, зокрема США і Німеччина, почали казати, що не планують надсилати війська.

Макрон пізніше в коментарях журналістам заявив, що всі його коментарі щодо війни між Україною і росією були «ретельно продумані».

«Це досить серйозні питання; кожне слово, яке я говорю з цього приводу, є продуманим і виваженим», — сказав журналістам Макрон. Від подальших коментарів він відмовився.