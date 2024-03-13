Байден і Трамп набрали необхідну кількість голосів на праймеріз, щоб йти на вибори

Новини

Getty Images / «Бабель»

Чинний президент Джо Байден отримав достатню кількість делегатів, щоб закріпити за собою номінацію від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах у США. Водночас експрезидент США Дональд Трамп отримав необхідні голоси після перемоги у Вашингтоні. Про це повідомляє агенція Reuters.

Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія. Згідно з прогнозами штабу, який ухвалює рішення, це дає йому достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії та майже гарантує, що він знову зустрінеться з експрезидентом Трампом у листопаді 2024 року.

Байдену потрібно було 1 968 делегатів для перемоги в номінації, і ця кількість, за даними Edison Research, була досягнута у вівторок ввечері, коли почали надходити результати первинних виборів у Джорджії, випереджаючи очікувані результати з Міссісіпі, штату Вашингтон, Північних Маріанських Островів і від демократів, які проживають за кордоном.

«Зараз перед виборцями стоїть вибір щодо майбутнього цієї країни. Чи піднімемося ми і захистимо нашу демократію, чи дозволимо іншим зруйнувати її? Чи відновимо ми право вибору і захистимо наші свободи, чи дозволимо екстремістам їх забрати?» — прокоментував результати Байден.

Водночас республіканські праймеріз відбулися в чотирьох штатах: у Джорджії, на Гаваях, а також у Міссісіпі та Вашингтоні.

Після того як Ніккі Гейлі вийшла з гонки на тлі поразок у «супервівторок», Трампу не вистачало лише 137 делегатів на партійній конференції, яка незабаром офіційно висуне кандидата у президенти. Експрезидент отримав необхідні голоси після перемоги у Вашингтоні.