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«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси на шкільні весняні канікули

Автор:
Ліза Бровко
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«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси в найбільш затребуваних напрямках на період шкільних весняних канікул.

Про це повідомила пресслужба національного перевізника.

На весняних канікулах країною курсуватимуть такі додаткові поїзди:

Також «Укрзалізниця» виділила майже 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення в березні. На такі поїздки треба подавати заявку за 35 днів до відправки поїзда.