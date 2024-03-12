Із сектора Гази евакуювали ще 47 громадян України

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Сьогодні з сектора Гази евакуювали ще 47 громадян України. Літак з ними приземлився в Молдові.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У місії взяли участь представники ГУР та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих українців спершу розмістили у готелі в Єгипті, а сьогодні вони літаком із Хургади прибули до Молдови, звідки вже виїхали до Одеси.

У ГУР зазначають, що загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023 року, березень 2024-го) із сектора Гази вдалося евакуювати 363 громадян України, серед них — 141 дитину, 135 жінок та 87 чоловіків.