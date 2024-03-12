Європарламент підтримав кримінальне покарання за обхід санкцій ЄС

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European Parliament / Flickr

Європейський парламент проголосував за директиву, яка криміналізує порушення та обхід санкцій Європейського Союзу, зокрема і проти росії.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

За директиву проголосували 543 депутати Європарламенту, проти були 45, ще 27 утримались.

У Європарламенті нагадали, що хоча санкції і запроваджують на рівні ЄС, їхнє застосування покладається на держави-члени, які мають самостійно визначати покарання за порушення. Санкції ЄС можуть включати заморожування коштів і активів, криптоактивів, заборону на поїздки, ембарго на постачання зброї та обмеження для бізнес-секторів.

Нова директива передбачає загальне визначення порушень та покарання за недотримання санкцій Євросоюзу. Відтепер кримінальним злочином вважатиметься, зокрема, незаморожування коштів, недотримання заборони на поїздки чи ембарго на постачання зброї, переказ коштів підсанкційним людям та компаніям, ведення бізнесу з державними підприємствами підсанкційних країн тощо.

Документ також визначає, чим є обхід санкцій ЄС (наприклад, приховування справжнього права власності на майно підсанкційної особи) і гарантує, що за це передбачене покарання. Водночас у Європарламенті уточнюють, що гуманітарна допомога не повинна вважатися порушенням санкцій Євросоюзу.

Директива пропонує запровадити великі штрафи або увʼязнення до пʼяти років як покарання для людей та компаній, що обійшли чи порушили санкції. У Європарламенті зазначають, що новий документ надає суддям широкий спектр засобів для покарання порушників.

Закон ще має схвалити Рада ЄС, а чинності він набуде через двадцять днів після публікації в Офіційному віснику ЄС. Після цього держави-члени Євросоюзу матимуть рік для його імплементації у своє національне законодавство.