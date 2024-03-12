Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною про членство в ЄС

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Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною про членство в Європейському Союзі.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

У звіті зазначили, що відтоді як Боснія та Герцеговина офіційно отримала статус кандидата на вступ в ЄС у 2022 році, країна провела низку важливих реформ. Зокрема, ухвалили закони про запобігання конфлікту інтересів і про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Ще Боснія та Герцеговина зробила значні кроки для вдосконалення системи судочинства та боротьби з корупцією, організованою злочинністю та тероризмом, а також для покращення управління міграцією. Крім цього, країна повністю підтримує політику безпеки ЄС.

«Відколи ми надали статус кандидата, Боснія та Герцеговина зробила вражаючі кроки вперед. Лише за рік досягнули більшого прогресу, ніж за ціле десятиліття. Для приєднання до ЄС потрібен більший прогрес, але країна показала, що вона може виконати критерії членства та прагне стати частиною європейської родини», — повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також сьогодні Єврокомісія подала пропозиції переговорної рамки про членство в ЄС для України та Молдови. Тепер Європейська Рада розпочне обговорення цих текстів. Створення переговорних рамок є важливим етапом на шляху України до членства в Європейському Союзі. Цей документ складається із трьох структурних частин: керівних принципів, змістової частини і переговорних процедур. Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.