«Укроборонпром» створив Центр реінтеграції ветеранів. Чим він буде займатися

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Стас Козлюк / «Бабель»

«Укроборонпром» створив Центр реінтеграції ветеранів, у якому не просто працевлаштовуватимуть ветеранів, а й організовуватимуть навчання, перекваліфікацію, надаватимуть послуги фізичної та психологічної реабілітації. Відповідне рішення затвердила наглядова рада Товариства.

Йдеться також і про підготовку підприємств до повернення на роботу ветеранів, організацію навчання для керівників і робітників, перенавчання та підвищення кваліфікації для ветеранів (за потреби), залучення до досліджень і тестування продукції з урахуванням бойового досвіду тощо.

Також у Центрі передбачені програми з психологічного та фізичного відновлення та поява патронатного напрямку. Він буде взаємодіяти з мобілізованими працівниками та їхніми родинами, надавати їм інформаційно-консультаційну, юридичну, психологічну та іншу підтримку завдяки власним ресурсам і партнерству з державними установами та громадськими організаціями.

Особливу увагу приділятимуть інклюзивності робочих місць, поліпшенню взаєморозуміння та створенню належної корпоративної культури. Для цього Центр працюватиме з колективами, куди приходять колишні військові.

«Ветерани та ветеранки у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їхній бойовий досвід обовʼязково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки», — розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.