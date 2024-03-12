Airbnb заборонила орендодавцям встановлювати камери всередині житла

Новини

Open Grid Scheduler / Flickr

Airbnb оголосив про нову політику конфіденційності, яка повністю забороняє використання внутрішніх камер в орендованому житлі. Про це йдеться на сайті компанії.

Раніше сервіс дозволяв господарям тримати камери в загальних приміщеннях, але забороняла їх у спальнях і ванних кімнатах. Тепер Airbnb змінила цю політику, і власники повинні повідомляти про наявність зовнішніх камер на обʼєкті. Ці камери не можуть бути спрямовані всередину приміщення або розташовані в місцях, де очікується більша приватність, наприклад, у душових або саунах.

Водночас власники житла можуть використовувати камери дверних дзвінків і монітори рівня шуму, проте забороняться записувати або передавати звуки. Нові правила набудуть чинності з 30 квітня, а будь-який власник, який порушить їх, може бути видалений з Airbnb.