Очільника ГУР Буданова намагалися вбити понад 10 разів. Під час замахів загинули офіцери розвідки
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова понад 10 разів намагались убити — внаслідок цих замахів загинули офіцери розвідки.
Про це розповів представник розвідувального відомства Андрій Юсов в ефірі телеканалу іномовлення «FreeДом».
За його словами, ці замахи були «серйозними» й відбувалися протягом останніх 10 років.
«На жаль, у результаті цих замахів є загиблі офіцери української розвідки», — заявив він.
Крім того, представник ГУР зазначив, що головною мішенню для російських спецслужб, крім Буданова, є також президент Володимир Зеленський.
Де працював і ким був Буданов
Перш ніж очолити українську розвідку, Кирило Буданов пройшов чималий карʼєрний шлях.
У 2007 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Саме в цьому навчальному закладі здобув свою головну освіту. Після цього він пішов у спецназ Головного управління розвідки, де обіймав різні посади.
З весни 2014 року брав активну участь у бойових діях у війні на сході України. У цей період отримав кілька поранень.
Від 6 до 8 серпня 2016 року він проводив спецоперацію в місті Армянськ на тимчасово окупованій території Криму.
З 2018 до 2020 року — виконував секретні спецзавдання, про які широкому загалу нічого невідомо.
У 2020 році став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України. 5 серпня 2020 року став керівником ГУР.
З 2 жовтня 2023 року Кирило Буданов навчається в аспірантурі Острозької академії за спеціальністю «Політологія» на вечірній формі навчання.
Керівник розвідки України пройшов шлях від лейтенанта у 2007 році до генерал-майора. Це звання йому присвоїли 3 квітня 2022 року.
9 лютого 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Буданову звання «Герой України». Також його удостоїли орденом «Золота Зірка».