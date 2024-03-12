Премʼєр Гаїті подає у відставку через повстання банд

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Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни. Про це повідомляє Reuters.

«Уряд, який я очолюю, піде у відставку відразу після створення (перехідної) ради. Я хочу подякувати гаїтянському народу за надану мені можливість. Я прошу всіх гаїтян зберігати спокій та робити все можливе, щоб мир і стабільність повернулися якнайшвидше», — заявив Анрі.

Високопоставлений американський чиновник додав, що Анрі може залишатися в Пуерто-Рико або подорожувати в інші країни, але для того щоб він міг спокійно повернутися додому, необхідно, щоб безпека на Гаїті покращилася. За його словами, рішення про відставку було ухвалено ще в пʼятницю, 8 березня.

Напередодні регіональні лідери зустрілися на Ямайці, щоб обговорити рамки політичного переходу, який США минулого тижня назвали «прискореним» шляхом створення президентської ради на тлі спроб озброєних банд скинути уряд.

За правління Генрі Анрі банди значно збільшили своє багатство, вплив і територію, що змусило премʼєра наприкінці лютого вирушити до Кенії, аби заручитися її підтримкою місії безпеки за підтримки ООН для допомоги поліції.

Однак за його відсутності конфлікт різко загострився, і Генрі опинився на американській території Пуерто-Рико, а регіональні лідери закликали до якнайшвидшої зміни влади.

Ситуація на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну премʼєру, зокрема паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі майже чотирьох тисяч вʼязнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки премʼєр-міністра країни Аріеля Анрі.