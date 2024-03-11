На кордоні з Польщею протестувальники та поліція зупиняють автобуси з українцями

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Польські протестувальники й поліція зупиняють пасажирські автобуси з українцями на вʼїзді до Польщі та виїзді з Польщі. Пасажирів затримують без будь-яких пояснень.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Кубраков наголосив, що дії протестувальників є неприйнятними.

«Ці дії неприпустимі щодо громадян України. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу», — заявив Кубраков.

Хоч Кубраков і не сказав, на якому саме пункті пропуску зупинили автобуси, посол України в Польщі Василь Зварич сказав, що український консул прямує до пункту перетину кордону «Ягодин — Дорогуськ». Там консул проведе розмови, щоб рух пасажирських автобусів не затримували.

Також з 9 години ранку польські протестувальники не пропускають жодної вантажівки перед пунктами пропуску «Зосін — Устилуг» і «Угринів — Долгобичув». Там на вʼїзд в Україну пропускатимуть по 6 і 4 вантажних автомобілі щогодини відповідно.