На кордоні з Польщею протестувальники та поліція зупиняють автобуси з українцями
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Польські протестувальники й поліція зупиняють пасажирські автобуси з українцями на вʼїзді до Польщі та виїзді з Польщі. Пасажирів затримують без будь-яких пояснень.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Кубраков наголосив, що дії протестувальників є неприйнятними.
«Ці дії неприпустимі щодо громадян України. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу», — заявив Кубраков.
Хоч Кубраков і не сказав, на якому саме пункті пропуску зупинили автобуси, посол України в Польщі Василь Зварич сказав, що український консул прямує до пункту перетину кордону «Ягодин — Дорогуськ». Там консул проведе розмови, щоб рух пасажирських автобусів не затримували.
Також з 9 години ранку польські протестувальники не пропускають жодної вантажівки перед пунктами пропуску «Зосін — Устилуг» і «Угринів — Долгобичув». Там на вʼїзд в Україну пропускатимуть по 6 і 4 вантажних автомобілі щогодини відповідно.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- Україна вважає закиди щодо своєї продукції безпідставними і називає це політичним питанням.