Компанія Маска xAI випустить чат-бот Grok з відкритим кодом

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Мільярдер Ілон Маск заявив, що його стартап штучного інтелекту xAI цього тижня випустить чат-бот Grok з відкритим вихідним кодом.

Раніше він кілька разів застерігав від використання технологій для отримання прибутку великими технологічними компаніями, такими як Google.

Цей крок може надати громадськості вільний доступ до експериментів з кодом, що лежить в основі технології, і поставить xAI в один ряд з такими компаніями, як Meta і французька Mistral, що мають власні моделі ШІ з відкритим кодом. Google також випустила модель ШІ під назвою Gemma, яку зовнішні розробники можуть потенційно модифікувати під свої потреби.

Хоча технології з відкритим кодом можуть допомогти прискорити інновації, деякі експерти попереджають, що моделі ШІ з відкритим кодом можуть використати терористи для створення хімічної зброї або навіть для розробки свідомого суперінтелекту, непідконтрольного людині.

Шукаючи альтернативу OpenAI й Google, Маск минулого року запустив xAI, щоб створити, за його словами, «штучний інтелект, який максимально шукає правду». У грудні 2023 року стартап випустив Grok для підписників Premium+ X.