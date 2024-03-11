За жорстоке поводження з цивільними в Ягідному на Чернігівщині засудили 15 окупантів

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За жорстоке поводження з цивільними в Ягідному на Чернігівщині заочно засудили 15 російських окупантів до 12 років увʼязнення. Їх звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

У суді довели, що на початку березня 2022 року окупанти під час перебування в тимчасово окупованому селі Ягідне в Чернігівській області позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх.

Люди слугували для росіян живим щитом. Цивільних використовували для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Сил оборони України.

Село Ягідне Чернігівської області під час вторгнення російських військ було знищене майже вщент. Окупанти зігнали місцевих у підвал школи й тримали їх там майже місяць в антисанітарних умовах. Там померли 10 літніх людей, імена яких люди записали на стіні.